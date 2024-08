Nei nostri cieli questa notte sarà visibile la “Superluna dello Storione”, o anche “Luna blu stagionale”. La Luna non apparirà blu, e non sarà un evento speciale o eccezionale. Il termine è un nome folkloristico che indica la seconda Luna piena di un mese solare oppure, come in questo caso, la terza Luna piena in una stagione con quattro Lune piene.

La Luna raggiungerà la fase di pienezza questa sera, 19 agosto, poco dopo il tramonto, alle 20:26 ora italiana. L’evento sarà visibile a occhio nudo da tutta Italia, ma è consigliabile l’utilizzo di un binocolo per scorgere i dettagli dell’affascinante superficie lunare. Al tramonto la Luna si troverà molto bassa sull’orizzonte, ad una distanza di circa 361.000 km dalla Terra, in procinto di sorgere in direzione est/sud-est.

La Luna apparirà di un caratteristico colore rossastro, causato dal più spesso strato di atmosfera che la luce lunare deve attraversare rispetto al caso in cui essa si trova alta in cielo. Infatti la luna sarà a una bassa altezza sull’orizzonte.

