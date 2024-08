In una cascina di San Giuliano, frazione di Castelvetro Piacentino, “abita” da poco una rarissima rondine albina. Il padrone del casale, abituato alla presenza delle rondini tradizionali che ogni anno trovano dimora sui trespoli di legno in cascina, si è accorto della presenza di questa rondine bianca e ha scattato (rigorosamente da lontano per non turbare l’animale) delle foto dell’eccezionale esemplare. L’albinismo è una particolare anomalia ereditaria della pigmentazione che così come nell’uomo può riscontrarsi anche negli animali. A parte il colore del suo piumaggio, la rondine sta bene, è perfettamente sana e vola con le sue compagne sulle campagne piacentine per poi tornare nella sua “casa” alla periferia di Cremona. Fband

© Riproduzione riservata