Momenti di paura nella serata martedì, quando un appartamento ha preso fuoco in via XXV Aprile al Bosco Ex Parmigiano. La padrona di casa aveva acceso il forno per preparare la cena, quando la presa dell’elettrodomestico si è infiammata. La giovane, che in quel momento si trovava in un’altra stanza, si è accorta di quanto stava accadendo nel momento in cui ha visto il fumo uscire dalla cucina.

Immediata la chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cremona, coadiuvati da una pattuglia dei carabinieri. La residente è stata portata al pronto soccorso per un’intossicazione dovuta all’inalazione da fumo. I pompieri sono riusciti ad avere ragione delle fiamme in breve tempo. Lb

