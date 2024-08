Il consigliere comunale della Lega Jane Alquati ha presentato un’interrogazione al sindaco Virgilio e al presidente del consiglio comunale Pizzetti sulle condizioni del personale addetto ai servizi d’accoglienza e pulizia degli asili nido e scuole d’infanzia comunali. Alquati chiede (dato che i sindacati hanno denunciato in varie occasioni condizioni di lavoro problematiche in merito alla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, alla mancata retribuzione delle ore di aggiornamento, alla gestione delle ferie e dei permessi e in generale rispetto ad un compenso troppo basso e non adeguato al carovita) quali azioni intenda la giunta intraprendere a tutela delle condizioni di lavoro del personale esterno che presta servizio negli asili nido e nelle scuole infanzia comunali. Per salvaguardarne il benessere e l’integrità.

