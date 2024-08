Questa mattina, mercoledì 21 agosto, il Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona ha accolto il Sig. Franz Jorg Richter, ex vigile del fuoco tedesco e membro dell’associazione “Landesfeuerwehrverband Bayern e.V.”. Il Sig. Richter è attualmente impegnato in un ambizioso tour ciclistico che attraversa diversi paesi europei con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’associazione “Hand in Hand gegen Tay-Sachs und Sandhoff in Deutschland”. Questa organizzazione, con sede in Germania ma attiva in tutta Europa, si dedica con passione alla cura di malattie rare che colpiscono i bambini, come la Tay-Sachs e la Sandhoff, due gravi malattie genetiche. Il tour del Sig. Richter rappresenta non solo un importante gesto di solidarietà, ma anche un modo per sensibilizzare il pubblico su queste patologie poco conosciute.

Il Comando di Cremona ha espresso grande orgoglio per aver potuto offrire ospitalità a un collega di un’altra nazione, impegnato in una causa tanto nobile. La permanenza del Sig. Richter presso la foresteria del Comando è prevista per la notte tra il 21 e il 22 agosto, prima di riprendere il suo viaggio che lo condurrà verso Voghera e altre città italiane ed europee. Questa iniziativa mette in luce il valore della collaborazione internazionale e la solidarietà tra vigili del fuoco, che, indipendentemente dai confini, condividono la missione di proteggere e aiutare chi è in difficoltà. Il tour del Sig. Richter è un esempio tangibile di come il coraggio e l’impegno personale possano contribuire a una causa di grande importanza umanitaria.

