Sbarca a Cremona, presso lo Spazio Enel di via Brescia 54, “Energia a 4 zampe”, un’iniziativa organizzata in collaborazione con Wild Dogs e Canile di Cremona AZC, per scoprire e gestire al meglio l’energia dei nostri cuccioli e sensibilizzare tutti i partecipanti sul rispetto degli animali domestici.

La giornata di sensibilizzazione e formazione si svolgerà venerdì 16 maggio, a partire dalle ore 10:00, e vedrà la partecipazione di Simona Pasquali, Assessora del Comune di Cremona con delega all’Ambiente, Protezione Civile e Benessere Animale, Lorenzo Amato, educatore cinofilo dell’Associazione Wild Dogs, Alessandra Bonvicini, Presidentessa dell’Associazione Canile di Cremona AZC, e, per Enel, Jacopo Lacanna, Responsabile Spazi Enel Lombardia e Valentina Perrone, Responsabile Spazio Enel Cremona.

“Si tratta di una giornata aperta a tutti, che vuole evidenziare i migliori comportamenti da adottare per la gestione del proprio animale domestico, con temi come l’integrazione di un cucciolo all’interno del nucleo famigliare, il rapporto con i bambini, la gestione del proprio cane durante l’orario di lavoro o nel periodo delle vacanze” spiega Lorenzo Amato.

“Un importante spazio sarà anche dato al tema dell’adozione e dell’abbandono, cercando di sensibilizzare la comunità locale attraverso la nostra esperienza, portando esempi concreti e storie di cuccioli che hanno trovato una casa dopo un periodo passato nella nostra struttura”, continua Alessandra Bonvicini.

“Enel, da sempre attenta ai bisogni delle comunità in cui opera, ha pensato a una giornata aperta a tutta la cittadinanza su un tema caro a molti. Chiunque potrà recarsi presso lo Spazio di via Brescia per chiedere agli esperti un consiglio specifico per la gestione del loro amico a 4 zampe e, come sempre, anche per la gestione dei propri consumi energetici, usufruendo di analisi dettagliate e proposte personalizzate da parte dei nostri operatori” conclude Jacopo Lacanna di Enel.

Al termine della mattinata è previsto anche un piccolo buffet per tutti i partecipanti.

