La lista civica “Novità a Cremona” appoggia le richieste espresse da Andrea Conti, General Manager della Vanoli, nei confronti del Comune di Cremona per le precarie condizioni del PalaRadi dove tra qualche giorno partiranno i campionati delle squadre cremonesi.

“Credo”, spiega il capogruppo della lista civica Alessandro Portesani, “che Conti abbia giustamente stigmatizzato come sarebbe brutto che non si mettesse mano alla struttura, visto che il palazzetto dello sport è uno dei biglietti da visita della città e accoglie numerosi tifosi cremonesi e anche quelli provenienti da altre città”. Condizioni precarie che sono state già evidenziate in parecchi interventi pubblici, sollecitando l’amministrazione comunale a intervenire quanto prima “per realizzare gli interventi necessari per dare un volto più dignitoso e moderno alla più importante struttura sportiva della città; già per altro finita sotto le critiche delle squadre esterne che hanno avuto modo di giocare a Cremona”.

“Siamo assolutamente preoccupati”, ha detto ancora il capogruppo di Novità a Cremona, “perché lo stesso Conti nelle sue dichiarazioni alla stampa ha sottolineato come tutto sia ancora fermo e le problematiche presenti siano assolutamente lontane dall’essere risolte. Questo non è accettabile perché ne va delle attività delle compaginie sportive cremonesi che militano in importanti campionati nazionali. Non solo. Ne va soprattutto del buon nome e dell’immagine che Cremona dà a livello nazionale delle sue strutture”.

“Voglio sottolineare con forza, ha concluso Portesani, “che noi, la ‘giunta ombra’ di ‘Novità a Cremona’ , non solo siamo solidali con la società, ma con tutti i tifosi cremonesi che hanno il diritto di avere un palazzetto dello sport all’altezza della situazione. Per questo proseguiremo a sollecitare pubblicamente l’amministrazione comunale e gli assessori competenti perché si decidano a mettere mano, al più presto, ai lavori di ristrutturazione”.

