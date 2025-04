Anche quest’anno è andato in scena un appuntamento imperdibile per gli appassionati di camminata e podismo: L’Associazione Dopolavoro Ferroviario Cremona – Settore Podisti/Escursionisti ha organizza la 42esima Marcia del Ferroviere, un evento ludico motorio aperto a tutti. L’evento, andato in scena domenica mattina, è stato organizzato con il patrocinio della Federazione Italiana Amatori Sport Per Tutti APS – FIASP, con il patrocinio del comune di Cremona, in collaborazione con il Comitato Territoriale FIASP di Piacenza.

La Marcia del Ferroviere è stata un’occasione per trascorrere un momento all’aria aperta, nonostante il maltempo, immersi nella natura e nel paesaggio di Cremona, con la possibilità di scegliere il percorso più adatto alla propria preparazione. Un’occasione per fare movimento in compagnia, scoprire nuovi itinerari e condividere la passione per lo sport.

