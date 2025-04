Domenica mattina a Spazio Comune per il Lions Day insieme all’Associazione Diabetici Cremonesi si è svolto dalle 9alle 12 lo screening del diabete, rilevazione colesterolo e screening HCV in collaborazione con ASST.

L’attenzione al cittadino è sempre alta da parte dei Lions così come, più in generale, la prevenzione fondamentale per il benessere delle persone. Presenti anche Mirella Marussich (Lions Cremona), tanti volontari e l’infermiera Fabiola Barcellari.

