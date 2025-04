Con la Domenica delle Palme si sono aperte ufficialmente i riti della Settimana Santa. la Messa delle Palme non è iniziata come inizialmente previsto dalla chiesa di S. Maria Maddalena. L’appuntamento alle ore 10.45 direttamente in Cattedrale dove, nei pressi del portone, si è svolta la prima parte della celebrazione con la benedizione dei rami di palma e di olivo. Nell’omelia, Mons. Napolioni ha detto: “La Chiesa è chiamata a cantare sempre la vita. Gesù entra nella città del nostro tempo, in quello che è un villaggio globale”.

Le principali celebrazioni presiedute dal vescovo Antonio Napolioni nella Cattedrale di Cremona potranno essere seguire anche in diretta televisiva su CR1

© Riproduzione riservata