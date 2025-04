Se questo è il quadro, se ci sono di fatto richieste importanti da parte di chi opera sul territorio per garantire la sicurezza, allora faccio una proposta: perché non chiediamo tutti insieme al Governo, al Ministro dell’Interno, di destinare più risorse anche ai nostri territori? Facciamolo con il sostegno dei parlamentari del centrodestra eletti a Cremona, che non possono limitarsi a protestare il fine settimana sotto un gazebo in Piazza Roma invocando maggiore sicurezza, mentre durante le giornate in Parlamento restano fermi su questi temi e sulle possibili ricadute sul nostro territorio” scrive Virgilio in un post su Facebook. Ma non è tutto. Virgilio propone una convocazione dei

parlamentari cremonesi: “Apriamo con loro un confronto serio e costruttivo, senza bandiere di partito. È il momento di mettere da parte gli slogan e lavorare per Cremona, per garantire maggiore sicurezza e più supporto a chi ogni giorno rischia in prima persona per proteggerci”.