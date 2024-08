La Fondazione Abio per il bambino in ospedale, sezione di Cremona, ha lanciato un appello attraverso la sua presidente, Marina Gerevini, per reclutare nuovi volontari. L’Associazione di Cremona, una delle 53 sul territorio nazionale, opera nel reparto di pediatria dell’Ospedale di Cremona e nella neuropsichiatria infantile di via Santa Maria in Bethleem, ha bisogno di incrementare il numero dei volontari per continuare a offrire il proprio prezioso servizio.

Per coloro che desiderano unirsi a questa missione, Abio organizza un incontro informativo il 7 settembre dalle 10:00 alle 12:30, presso la sede del CSV di Cremona in via San Bernardo 2. Durante l’incontro verranno fornite tutte le istruzioni necessarie e si parlerà delle attività che vengono svolte in ospedale, a stretto contatto con i bambini ricoverati.

Abio è un’associazione presente in oltre 200 reparti di pediatria in tutta Italia, con più di 5000 volontari che ogni giorno si prendono cura dei piccoli pazienti. I volontari coinvolgono i bambini nei giochi, li supportano e sostengono anche le loro famiglie, offrendo conforto e una parvenza di normalità in un momento così delicato.

“Abbiamo bisogno di volontari. Noi facciamo accoglienza, cerchiamo di dare una parvenza di normalità ai bambini ricoverati, alleviando il trauma del ricovero tramite giochi, sorrisi e parole di conforto – spiega la presidente Marina Gerevini – L’impegno richiesto ai volontari è di un turno settimanale di tre ore, un piccolo contributo che può fare una grande differenza nella vita dei bambini e delle loro famiglie”.

Per diventare volontario è richiesta la partecipazione obbligatoria al corso di formazione, un turno settimanale di minimo 3 ore con regolarità per almeno un anno, la regolare partecipazione agli incontri di gruppo (riunioni e manifestazioni) e aggiornamento (formazione permanente). La prima occasione per aderire e unirsi alla famiglia di Abio è l’incontro del 7 settembre.

