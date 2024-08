Nell’ambito della rassegna “Letture sul Po”, mercoledì 28 agosto, alle 21.30, all’Arena Giardino, verrà proiettato il film “Delta”, lungometraggio diretto da Michele Vannucci, con protagonisti Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio. L’ingresso è libero e gratuito.

Una storia avvincente, che si svolge lungo le sponde del fiume Po, tra episodi di vita familiare intrecciata ad abitudini e stili di vita di un tempo, legati allo scorrere delle acque e alle opportunità di sopravvivenza ad esso legate.

“Delta” narra lo scontro tra Osso (Luigi Lo Cascio) e la famiglia Florian, originaria della Romania, in fuga dal Danubio dopo essersi resa colpevole di bracconaggio e pesca illegale. Un’attività che vorrebbe continuare a praticare in Italia, nel delta del Po, con l’aiuto di Elia (Alessandro Borghi) che quei luoghi conosce bene per esservi nato e cresciuto. Nelle atmosfere suggestive tipiche del grande fiume, tra colpi di scena e forti emozioni, Osso ed Elia saranno protagonisti di un violento conflitto che farà emergere la loro vera natura e nel quale nessuno dei contendenti risulterà eroe.

Western fluviale dalle sfumature noir, “Delta” è un film d’azione con forti implicazioni sociali. La caccia all’uomo fulcro della vicenda è solo un pretesto per la rappresentazione di uno scontro molto più grande, tra pescatori e bracconieri, idealismo e interessi, nel quale i personaggi principali sono entrambi allo stesso tempo vittima e carnefice. Un racconto popolare, viaggio lungo le acque del fiume Po, tra nebbie e pesci siluro, che restituisce un immaginario divenuto ormai insolito nel cinema italiano.

Il film è stato presentato nel 2022 al Locarno Film Festival, per approdare nelle sale a marzo 2023. Del cast fanno parte anche Emilia Scarpati Fanetti, Greta Esposito, Marius Bizau, Denis Fasolo e Sergio Romano.

