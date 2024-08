La sua storia rischiava di finire nel dimenticatoio, ma un’accurata e complessa ricerca l’ha fatta riemergere valorizzandola: protagonista è il cremonese Emilio Gualazzi di Cicognolo, che nell’estate del 1888 partecipò al primo viaggio turistico di italiani al Capo Nord; al racconto di quest’avventura è dedicato il nuovo libro del ricercatore e storico della fotografia Roberto Caccialanza.

Partendo in treno da Milano il gruppo percorse su rotaia diverse tappe fra cui Berlino e Mosca, poi altre in battello e infine l’ultima tratta norvegese in piroscafo. La monografia riporta la trascrizione integrale del diario di viaggio nella sua versione più estesa, redatto con lo stile dell’epoca.

Dopo una lunga ricerca, Caccialanza è riuscito a trovare sia la foto della nave che ha condotto i turisti a destinazione sia la foto del gruppo di italiani scattata al Capo Nord subito dopo aver assistito al sole di mezzanotte; quel momento è descritto nel diario. Il volume contiene inoltre le biografie dei turisti, in particolare Gualazzi.

Il libro “Emilio Gualazzi di Cicognolo e il primo viaggio turistico di italiani al Capo Nord nell’estate 1888” sarà presentato al pubblico a inizio settembre a Cicognolo.

