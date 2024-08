L’asfalto di viale Po con una pericolosa pista ciclabile. Almeno a tratti. Parco Sartori, a detta dei residenti, mal riqualificato e teatro di schiamazzi notturni e il ponte sul Morbasco ancora da rimettere in sesto.

Sono alcuni degli argomenti che il comitato di quartiere Po di Cremona ha sottoposto nel pomeriggio all’attenzione della vicesindaco Francesca Romagnoli, impegnata nel tour dei quartieri per raccogliere le problematiche sollevate dai residenti delle varie zone della città. Tante le cose che non vanno, alcune delle quali, secondo il comitato, già in parte a conoscenza dell’amministrazione perchè oggetto di precedenti incontri più informali.

Il servizio di Simone Bacchetta

