Martedì 15 aprile (ore 16), nell’aula magna del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona, seminario dedicato all’analisi dell’autenticità di un’elegia contenuta negli Amores di Ovidio. L’incontro, accessibile anche da remoto, rientra in un ciclo di lezioni tematiche sul concetto di “falso”, promosso nell’ambito del progetto nazionale Prin2022 Falsvm (Forging Authorship in Literature, Scholarship, and Visual Media – Phase 1: Classical Antiquity), coordinato localmente dalla professoressa Maria Jennifer Falcone, in collaborazione con le docenti Elisa Romano (Università di Pavia) ed Elena Merli (Università degli Studi di Milano).

Il caso oggetto del seminario rappresenta uno snodo critico per riflettere sui criteri da impiegare nell’indagine filologica quando ci si confronta con testi di alta qualità formale ma dalla paternità controversa. Oltre all’elegia degli Amores, la discussione includerà anche altre opere attribuite a Ovidio, come le Heroides doppie o l’epistola di Saffo, tutte caratterizzate da un’ambiguità che rende difficile prendere una posizione netta.

“Sono testi che ci costringono a entrare nel laboratorio di Ovidio”, spiegano le organizzatrici, “per cercare di ricostruirne i procedimenti compositivi e comprendere a fondo le logiche che ne governano la scrittura”.

Il seminario sarà fruibile anche online al link: https://unipv-it.zoom.us/j/5865557507?pwd=WmN0QjFVN3FodnlXekptNFlxaXJWZz09

(ID riunione: 586 555 7507; codice d’accesso: Zf9bkb)

