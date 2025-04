Più cultura nelle scuole del territorio cremonese con l’attivazione dei Poli ad orientamento artistico e performativo (POAP). L’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha ufficialmente riconosciuto la rete di scopo per l’avvio dei POAP formata dagli Istituti Comprensivi di Cremona, Pizzighettone – San Bassano e Castelverde con l’IC Cremona 3 “Vida” capofila, confermando l’autorizzazione a procedere già dal 2025 nel potenziamento delle attività creative per le scuole aderenti.

Diversi gli ambiti della creatività da sviluppare attraverso progetti in aula: musicale-coreutico, teatrale-performativo, artistico-visivo e linguistico-creativo. Il potenziamento previsto nel triennio per queste attività è già incominciato ed ecco che bambini e ragazzi hanno risposto con entusiasmo.

In fase di studio anche l’introduzione di percorsi dedicati alla valorizzazione di figure storiche locali come il liutaio Antonio Stradivari e l’organizzazione di eventi il prossimo anno in occasione della Giornata mondiale dell’arte. La cultura stimola il pensiero critico e insieme alla creatività permette agli studenti di esprimersi, creando competenze fondamentali per il loro futuro.

Il servizio di Federica Priori

