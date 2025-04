Alberi – Fra terra e cielo, fra scienza e poesia è il titolo della mostra pensata come omaggio a Mario Lodi – maestro, scrittore e pedagogista che ha fatto della natura e dell’infanzia i suoi mondi privilegiati – che sarà inaugurata mercoledì 9 aprile, alle 16.30, al Museo di Storia Naturale di Cremona (via Ugolani Dati, 4), con un momento riservato alle scuole in programma al mattino, alle ore 11.

Curata da Marida Brignani con fotografie di Luigi Briselli, attraverso immagini evocative e lavori dei bambini delle scuole primarie, la mostra propone un viaggio tra le chiome e le radici degli alberi, simboli potenti di vita, connessione e conoscenza.

Un percorso che unisce scienza e poesia, proprio come amava fare Mario Lodi con i suoi alunni. In esposizione anche un albero realizzato dai bambini della scuola primaria Manzoni, guidati dal maestro Giovanni Gregori e dalla maestra Giulia Ghinaglia: un’opera collettiva che arricchisce la mostra con lo sguardo autentico dell’infanzia e il valore della partecipazione.

A corollario della mostra sono previsti anche laboratori creativi per bambini dai quattro anni in su, a cura dell’associazione Mattonigialli. Un’opportunità per avvicinare i più piccoli alla natura con fantasia, manualità e spirito di scoperta. I laboratori si terranno sabato 19 aprile, dalle 10:30 alle 12, e mercoledì 30 aprile dalle 16.30 – 17.30. Per la partecipazioni ai laboratori, che sono gratuiti, è necessaria la prenotazione telefonando al numero 0372 407768.

La mostra si può visitare nei consueti orari di apertura al pubblico del Museo di Storia Naturale.

