‘Vietare l’utilizzo di nastri colorati e palloncini in gomma o materiale similare, compreso biodegradabile, e riempiti con gas più leggeri’. E’ quanto chiede una mozione presentata dal capogruppo di Novità a Cremona Alessandro Portesani e dal consigliere Cristiano Beltrami all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale di Cremona.

“E’ questo un provvedimento sotto forma di ordinanza che è già in vigore in molti comuni – spiega Portesani – per evitare che i palloncini ricadano poi sul suolo terrestre e acquatico sotto forma di rifiuto e vengano ingeriti eventualmente dagli animali causandone la morte”.

“Vogliamo ribadire con forza il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto verificando la possibilità di introduzione di fototrappole nelle zone caratterizzate da frequenti abbandoni già segnalati in diverse sedi”, proseguono i due consiglieri d’opposizione. “Chiediamo anche che l’amministrazione aiuti le diverse associazioni o gruppi di persone che operano sul territorio nel contrasto dell’abbandono dei rifiuti nonché nella sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche ambientali anche tramite l’utilizzo di cartellonistica o altri metodi di comunicazione”.

“Ed infine proponiamo di istituire una gara sul riciclo per tutti i plessi scolastici cittadini con l’obiettivo di aumentare la raccolta differenziata e sensibilizzare i giovani sul recupero dei rifiuti, specialmente sulla plastica (prendendo spunto dal progetto denominato “Esauriti for the Planet” di Legami in collaborazione con il Comune di Bergamo). Auspichiamo che queste proposte possano trovare un ampio consenso in consiglio comunale”, concludono i due consiglieri.

