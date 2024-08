A partire dal 28 agosto apre la campagna abbonamenti per acquistare o rinnovare gli abbonamenti annuali studenti online o tramite l’app Arriva MyPay. La procedura è rapida, semplice e permette di accedere alla propria tessera direttamente da smartphone: nessuna fila, nessun titolo di viaggio dimenticato a casa, il tutto nel massimo rispetto per l’ambiente. Con l’acquisto online è anche possibile rateizzare su otto mesi l’importo complessivo dell’annuale studenti, viaggiando 12 mesi. L’abbonamento annuale è valido dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025.

Anche quest’anno rimangono invariate le tariffe rispetto al 2023/24, nonostante il generale aumento dei costi affrontato dalle imprese negli ultimi anni. Numerosi i vantaggi per gli studenti che decidono di sottoscrivere un abbonamento annuale a inizio anno scolastico: oltre a garantire un risparmio considerevole rispetto all’acquisto da settembre a giugno di titoli mensili, settimanali o singoli, il costo può essere portato come detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Un abbonamento, infinite possibilità: oltre a garantire l’acquisto facile, veloce e sostenibile di un titolo di viaggio conveniente, gli abbonati potranno inoltre usufruire di speciali vantaggi. Per gli abbonati infatti sono previste tariffe agevolate per visitare il Museo delle Storie di Bergamo e per entrare ai Musei di Brescia. Avere un titolo di viaggio corretto e valido tutto l’anno permette di viaggiare sempre in regola e di non incorrere in sanzioni. Grazie a ogni utente regolare Arriva Italia potrà continuare a garantire un servizio di trasporto pubblico di livello e proseguire negli investimenti per rinnovare la flotta di autobus con mezzi più sostenibili per l’ambiente. Per chi preferisce è possibile anche recarsi presso lo sportello abbonamenti di Arriva Italia: questa modalità prevede un sovraprezzo di 10 euro per le spese di gestione, ad eccezione delle tipologie di abbonamento che non possono essere acquistate online, ed è possibile solo su appuntamento prenotandosi dal sito.

