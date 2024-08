Prova di maturità per la Cremonese. Dopo aver trovato i primi tre punti contro la Carrarese, facendo dimenticare la brutta prestazione di Cosenza, ora i grigiorossi sono chiamati a dimostrare di reggere l’urto contro una delle big del campionato. Il turno infrasettimanale metterà di fronte ai grigiorossi il Palermo, una delle squadre che prima dell’inizio del campionato veniva data per favorita per la conquista della promozione in Serie A.

La Cremo ha steccato la prima, rimediando alla seconda uscita. I siciliani, invece, sono al momento ultimi a zero punti, dopo aver rimediato due sconfitte, contro Brescia e Pisa. Nessuno si sarebbe mai aspettato di trovare ancora fermo sul fondo della classifica il Palermo dopo due giornate. È chiaro che i rosanero verranno allo Zini consapevoli di non poter più sbagliare, considerate le ambizioni della società e dei tifosi. La squadra allenata da Dionisi si presenterà all’appuntamento di stasera con il coltello tra i denti, pronta a tutto per ottenere quello che sarebbe il suo primo successo in campionato.

Stroppa ha grande rispetto per gli avversari di stasera e studiandoli ha detto di aver visto da parte loro due buone prove, sia contro il Brescia che contro il Pisa, nonostante i due risultati negativi. La Cremonese non è ancora al cento per cento. Probabilmente la si vedrà al massimo della condizione soltanto dopo la sosta. Nel frattempo, dovrà comunque compiere un altro passo in avanti rispetto al suo percorso di crescita e di amalgama tra vecchi componenti del gruppo e nuovi arrivati. Soprattutto, la squadra di Stroppa dovrà dimostrare che la vittoria contro la Carrarese non è arrivata per caso, ma perché la squadra dopo il brutto scivolone di Cosenza si è rimessa in carreggiata per cercare di tornare quella che nella scorsa stagione ha saputo arrivare fino alla finalissima dei playoff, sfiorando il ritorno in Serie A.

Stroppa dovrà rinunciare allo squalificato Pickel e molto probabilmente farà rifiatare gli elementi più stanchi dopo la partita di sabato scorso. È previsto il pubblico delle grandi occasioni per quello che può essere considerato a tutti gli effetti un big-match.

Mauro Maffezzoni

