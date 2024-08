È cremonese la voce che ha celebrato il matrimonio da favola il 24 agosto in Cilento, delle star Ed Westwick, divenuto famoso in Italia per il personaggio di Chuck Bass di Gossip Girl con la bellissima attrice e modella Amy Jackson.

Veronica Bellandi Bulgari, speaker radiofonica e di eventi nazionali e internazionali, è nata a Cremona e ha vissuto a Cavatigozzi fino a quando ha intrapreso gli studi universitari a Prato, da allora vive e lavora a Firenze.

All’ombra del Torrazzo torna per rivedere la sua famiglia e prestare la sua voce al Triathlon Sprint Città di Cremona.

Veronica ha trascorso tre giorni in Costiera amalfitana per celebrare il matrimonio vip e raccontarne i festeggiamenti.

La wedding planner italiana che ha organizzato le nozze ha propiziato l’incontro tra Veronica e gli sposi che dopo una call ad inizio giugno hanno deciso di affidarsi a lei e alla sua voce.

