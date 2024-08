Una partita dominata, in lungo e in largo, ma i tre punti sono rosanero. Allo Zini la Cremonese, dopo aver disputato un’ottima gara e creato molte occasioni, subisce la seconda sconfitta in campionato. Il Palermo passa 1 a 0 grazie a un gol di Insigne nella ripresa.

Grigiorossi pericolosi già al 5’ con Antov, che colpisce di testa tutto solo dopo un calcio di punizione dalla trequarti, ma manda la palla alta. Al 22′ Zanimacchia calcia forte dai 25 metri, Desplanches si allunga e respinge. Al 24′, dopo un paio di rimpalli nell’area rosanero, Bianchetti ci prova di controbalzo, colpendo però male con la sfera che sfila a lato. Un minuto dopo si vedono gli ospiti: Di Francesco si accentra e calcia, il tiro deviato termina di poco fuori. Al 30′ Majer trova un gran gol da fuori, ma l’arbitro aveva precedentemente fischiato per un contatto su Ceccaroni da parte di Lochoshvili. Restano grandi dubbi sulla scelta del direttore di gara, che non ha aspettato la fine dell’azione per intervenire. Al 40′ cross preciso di Zanimacchia per Tsadjout che colpisce di testa cercando il secondo palo ma non trovando la porta.

La ripresa si apre con il tentativo di Sernicola che si accentra e calcia col destro, ma Desplanches si supera e mette in corner. Al 61′ Vazquez serve in profondità Tsadjout che stoppa e calcia col mancino, la sua mira però è alta. Al 64′ la prima vera palla gol per il Palermo: serpentina di Gomes che arriva a calciare nell’area di rigore grigiorossa, miracoloso l’intervento di Fulignati in corner. A venti dalla fine mister Stroppa cambia: dentro Nasti, Johnsen e Barbieri per Tsadjout, Vandeputte e Zanimacchia. Dopo una chance sprecata da Majer però, ecco la beffa: contropiede guidato da Di Francesco che trova sul secondo palo Insigne che, da pochi centimetri dalla linea di porta fa 1 a 0. All’ 80′ cross di Barbieri per Bonazzoli che colpisce di testa mettendo a lato. A cinque dalla fine Stroppa prova inserisce anche De Luca, giocandosi il tutto per tutto. All’87’ però è ancora pericoloso il Palermo con Brunori che calcia da fuori a giro, Fulignati attento respinge. Al 91′ giocata pazzesca di Johnsen che stoppa, si alza il pallone e calcia al volo, ma la conclusione è leggermente alta. Al 93′ ultima occasione per la Cremo: Barbieri ci prova calciando in scivolata, Desplanches si oppone in uscita. Al triplice fischio arriva anche l’espulsione per Lochoshvili.

Una sconfitta che fa male. Passi avanti comunque per i grigiorossi che però, nonostante abbiano creato molto, sono stati puniti su una delle rare occasioni create dal Palermo. Cremonese nuovamente in campo sabato 31 agosto in trasferta contro il Sassuolo.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata