È atteso per oggi l’incontro tra il centrosinistra e tutto il centrodestra per le elezioni dell’amministrazione provinciale, e sul tavolo, oltre alle strategie che potrebbero mettere d’accordo centrodestra e centrosinistra per una lista unitaria, arrivano anche i nomi dei potenziali presidenti della Provincia per sostituire Paolo Mirko Signoroni. Nel centrosinistra si fanno i nomi di Roberto Mariani, sindaco di Stagno Lombardo, Stefano Belli Franzini, sindaco di Gussola, Alex Severgnini, sindaco di Capergnanica, e Federico Marchesi, sindaco di Castelleone, ma continua a circolare anche quello di Graziella Locci, nome trasversale che potrebbe andar bene al centrodestra e al centrosinistra.

La scorsa settimana per la prima volta si erano incontrate anche tutte le forze politiche del centrodestra. Anche loro stanno lavorando per una lista unitaria che veda un unico presidente che vada bene a tutti, bisognerà poi valutare se ci saranno i margini per poter proseguire in questa direzione. I nomi usciti dall’incontro sono quelli di Gianni Rossoni, sindaco di Offanengo, espressione dell’Udc, Alberto Sisti, di Castelvisconti , Valeria Patelli, sindaco di Calvatone, usciti da Forza Italia, Federico Oneta, sindaco di Romanengo, espressione di Fratelli d’Italia, infine Filippo Bongiovanni, sindaco di Casalmaggiore, espressione della Lega. Com’è noto sono i sindaci e i consiglieri comunali in carica a doversi esprimere, c’è da dire che il Pd è forte di avere i sindaci dei maggiori centri, dunque Cremona e Crema, anche se Forza Italia detiene il maggior numero di sindaci di piccoli comuni, c’è poi l’incognita delle liste civiche.

Silvia Galli

