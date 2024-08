La Fondazione Its Academy Nuove Tecnologie per il Made in Italy della Provincia di Cremona è risultata assegnataria, in qualità di soggetto capofila, del progetto che prevede la riqualificazione di una parte dell’ex Olivetti che ospiterà aule didattiche, uffici, laboratori innovativi di cosmesi, meccatronica e robotica e molto altro.

Sono 6 su 26 le Fondazioni Its lombarde vincitrici del bando messo a disposizione da Regione Lombardia per la realizzazione di interventi infrastrutturali delle Its Academy. Tra queste, anche Its Academy Cremona che ha ottenuto un finanziamento di 598.203,92 euro. Il progetto presentato in collaborazione con il Comune di Crema e lo Studio Ermentini Architetti con il supporto del Consorzio.it S.p.A di Crema, socio partecipante della Fondazione Its, prevede la ristrutturazione del primo piano dell’edificio ex Olivetti di Crema, già beneficiario di altri 3 bandi che permetteranno la riqualificazione di tutto il pian terreno, degli impianti e del tetto della sede che fino a qualche anno fa ospitava l’Università Statale di Milano.

“L’idea, già condivisa con la Fondazione, è quella di creare a Crema un polo che possa diventare il cuore della formazione tecnica superiore e più in generale un luogo in grado di trasformarsi in centro di eccellenza per tutto il territorio cremasco e non solo”, ha detto il sindaco di Crema Fabio Bergamaschi. “Passo dopo passo, il cammino verso Crema città degli Its prosegue. Ad inizio agosto abbiamo approvato il progetto esecutivo per la rigenerazione dell’ambito dell’ex Olivetti destinato ad ospitare il polo dell’alta formazione, accelerando la fase di cantierizzazione. L’ottenimento anche di questo finanziamento regionale, che si somma agli oltre 5 milioni già stanziati su questa partita, rappresenta un ulteriore scatto in questa direzione, segnale di come l’idea di creare in quel luogo un polo di eccellenza della conoscenza, della formazione e delle opportunità è solida e ampiamente condivisa, esito di un importante lavoro di programmazione e tessitura di relazioni tra enti ed istituzioni che il Comune interpreta con protagonismo”.

Per il Presidente della Fondazione Its Academy Cremona Renato Ancorotti, “il positivo esito del bando rappresenta un’importante svolta per l’Academy stessa, che grazie alla crescita esponenziale degli ultimi due anni in termini di corsi, studenti e soci guadagna sempre più attenzioni ed interesse da parte di Regione Lombardia”.

Attualmente i corsi della Fondazione Its hanno luogo presso il Galilei di Crema (scuola capofila) e il Torriani di Cremona. Per la candidatura all’avviso pubblico, il Comune di Crema e la Provincia di Cremona, proprietari ognuno per il 50 % dell’immobile ex Olivetti, hanno deliberato il comodato d’uso per la Fondazione Its di Cremona per almeno 10 anni.

C’è molta attenzione anche per la nuova offerta formativa tipica dell’Its che per il biennio 2024-2026 offre nella provincia di Cremona ben 6 nuovi percorsi di alta specializzazione tecnica:

• CREMA – Strategie tecnico-commerciali e management per il Made in Italy: un nuovo corso per apprendere la gestione dei rapporti con il cliente, dall’ area marketing all’area HR con modalità didattiche incentrate a ripercorre le metafore dello sport, come il fair play e il lavoro di squadra.

• CREMA – Innovazione e management dei processi cosmetici: finalizzato a formare esperti a tutto tondo del prodotto e del processo cosmetico, dalla formulazione cosmetica alla qualità.

• CREMA e CASALMAGGIORE – Digitalizzazione dei processi industriali: percorso per diventare Tecnico superiore delle architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione e migliorare con un approccio innovativo e sostenibile i processi che coinvolgono l’Industria 5.0.

• CREMONA – Automazione e innovazione per la transizione ecologica: arrivato alla terza edizione, il corso dedicato alla progettazione e la produzione meccatronica avanzata, con focus sullo sviluppo di sistemi produttivi “lean” per favorire la sostenibilità dei processi produttivi

Per quanto riguarda l’offerta formativa Its Academy Cremona ha ottenuto anche il finanziamento regionale per la candidatura di due nuovi percorsi formativi di un anno che rilasciano un diploma valido in tutto Europa. Nello specifico, l’offerta si propone di toccare due importanti ambiti fortemente rilevanti per la nostra provincia: la musica e la cosmetica.

A Crema viene proposto il percorso formativo in Tecniche Innovative dell’Arte Organaria con lo scopo di portare alla formazione di personale con conoscenze tecniche, storiche, musicali, progettuali e manuali finalizzate alla costruzione, manutenzione e riparazione degli organi a canne, con particolare riferimento alla tradizione cremasca di settore. Il legame con il territorio è importante e viene confermato dal prezioso supporto di Libera Associazioni Artigiani che ha messo a punto un piano per la valorizzazione di quella straordinaria nicchia di artigianato artistico che fa risuonare la gloria di Crema nel mondo.

