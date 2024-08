Cremona si prepara ad accogliere la 4a tappa 2024 della Manifestazione “Le strade del gusto, della bellezza e del gioco”, che si terrà il 1° settembre in Piazza Stradivari, dalle 9:00 alle 19:00. L’evento è stato ideato con l’obiettivo di promuovere la città, il commercio di vicinato e favorire la socializzazione tra i cittadini e offrire prodotti di qualità ai visitatori e attività collaterali per il divertimento di tutti. Il progetto ha ottenuto il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, che riconosce l’importanza di iniziative di questo genere ed è inserita nel Bando “Le 4 Stagioni di Cremona 2024”.

Durante la manifestazione, i visitatori hanno l’opportunità di scoprire e acquistare una varietà di prodotti tipici alimentari locali e italiani di alta qualità (prodotti siciliani, sottaceti, formaggi, liquori, creme dolci, vini, sughi, pasta fresca come ravioli, tortelli fatti a mano), stand di promozione turistica del territorio, articoli di artigianato ed opere dell’ingegno (tante curiose e originali creazioni realizzate a mano come pupazzi fatti di stoffa, abbigliamento hand made, articoli di legno, candele, porcellane in murano, bijoux in resina, tessuto e tanti altri materiali, manufatti ricavati dai giornali, poster fatti a mano, pietre dure, lampade con le bottiglie, accessori per bambine, borse con vari materiali, accessori per la casa, ricami a punto croce),che offriranno creazioni uniche e originali, realizzate con maestria e passione dai talentuosi artigiani presenti.

La manifestazione prevede inoltre un programma di intrattenimento per bambini e adulti: dopo il successo dell’anno scorso torna il Maestro Piero Costantini che propone i suoi affascinanti giochi rompicapo e sarà presente un laboratorio creativo di disegno. Musicisti itineranti faranno incursioni musicali durante la giornata.

Uno spazio è dedicato alla promozione turistica della città e della Regione Lombardia. La manifestazione offre ai visitatori non solo l’opportunità di fare acquisti di qualità ma anche di visitare Cremona. Sono presenti Associazioni Onlus che illustreranno le loro attività e raccoglieranno fondi per cause solidali.

© Riproduzione riservata