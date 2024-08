Proseguono gli incontri con i Comitati di Quartieri promossi dalla vice sindaco con delega ai Quartieri Francesca Romagnoli. Nella sede del Comitato di Quartiere 16 (Centro), in piazza Roma, si è tenuto la riunione con i componenti del Comitato presieduto da Paolo Marcenaro.

Durante l’incontro i componenti del Comitato hanno illustrato le principali criticità che riguardano soprattutto l’abbandono di rifiuti e la manutenzione del verde, focalizzando anche l’attenzione sui Giardini di piazza Roma e sulla presenza di eventi nelle zone centrali della città. Durante l’incontro si è condivisa la già più volte rilevata necessità di modificare il perimetro del quartiere restringendone l’area di competenza.

“Il quartiere ha un’estensione eccessiva che non consente di porre, da parte del Comitato, una adeguata attenzione in merito alle criticità” ha detto Romagnoli. “Per questo, come per altri quartieri, si renderà necessaria una modifica dei confini. Diversamente da altri quartieri il Centro, come in tutte le città, è un luogo frequentato da una pluralità di attori che vanno dai residenti ai commercianti, dai lavoratori ai turisti, senza dimenticare i cremonesi e non che vengono in centro per lo shopping e gli eventi o semplicemente per fare un giro, tutti con necessità differenti ed è spesso difficile conciliarne le esigenze”.

Nel corso della riunione è stata condivisa l’importanza di provare ad attivare i residenti attraverso non solo il punto di ascolto, ma anche con azioni di cittadinanza attiva. In questa direzione si inserisce la proposta fatta da Francesca Romagnoli di attivare una sinergia tra i diversi attori che vi operano, come ad esempio associazioni, enti o imprese nell’ottica di creare opportunità che creino valore per il quartiere e per i suoi abitanti e inneschino azioni di cittadinanza attiva per il rispetto e la cura.

Sarà concordato un sopralluogo, in una data da definire, in alcune delle zone indicate per verificare, anche alla presenza degli altri Assessori competenti, alcune delle situazioni segnalate durante l’incontro. Gli incontri con i Comitati di Quartiere proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Il servizio di Silvia Galli

