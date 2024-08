Torna l’appuntamento annuale con l’associazione Persona Ambiente, in collaborazione con la Polisportiva Amici del Po e Canottieri Eridanea di Casalmaggiore, per la 14esima “Discesa del Po” – in bici, in canoa, a nuoto o a piedi – che si svolgerà sabato 7 e domenica 8 settembre nel tratto di fiume compreso tra i Comuni di San Daniele Po (CR), Roccabianca (PR), Dosolo (MN) e Guastalla (RE), iniziativa che ha ottenuto il patrocinio da 21 comuni e da numerose associazioni sportive ed ambientaliste e il cui scopo è promuovere l’interesse e l’attenzione verso il fiume Po coinvolgendo singoli cittadini, mondo dello sport e della cultura, creando le basi per una crescita della responsabilità ambientale e la diffusione di buone prassi ecologiche in difesa del fiume e del territorio limitrofo.

La partenza è prevista da Isola Pescaroli (per bici, canoa e a nuoto) o da Torricella (a piedi) alle ore 9 di sabato 7, dove i gruppi iscritti alle varie discipline sportive intraprenderanno il loro percorso non competitivo godendo del paesaggio fluviale e dei rinfreschi programmati lungo le tappe previste con percorsi indicativamente di 25 km, fino all’arrivo a Casalmaggiore intorno alle ore 13. Il pomeriggio proseguirà all’insegna dell’approfondimento ambientale e culturale con la presentazione dei libri “Terramara” del prof. Davide Persico e “Noi siamo erbacce” del prof. Mauro Ferrari, proseguendo il dialogo col pubblico all’interno del River Cafè promosso dal progetto europeo Life CLIMAXPO, che mira ad una gestione intelligente delle risorse idriche nel distretto del fiume Po, implementando le misure della strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. L’appuntamento riparte il giorno successivo, domenica 8, con il percorso a tappe di circa 15 km per approdare al classico ritrovo finale indicativamente alle ore 12.30 presso il gruppo canoe di Viadana tra musica, food&beverage e tanto altro ancora (maggiori informazioni sono disponibili sulle pagine social Facebook e Instagram “Discesa del Po”).

Anche quest’anno la manifestazione si svolge con la collaborazione dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, attraverso la Riserva MAB UNESCO PoGrande che condivide gli obiettivi e l’area di interesse dell’iniziativa: grazie alla sottoscrizione di un’intesa tra le cinque Riserve della Biosfera lungo il fiume Po (Monviso, Collina Po, Ticino Val Grande Verbano, PoGrande e Delta Po), promossa proprio dall’Autorità di bacino, prenderanno il via una serie di azioni congiunte lungo tutta l’asta del Grande Fiume volte a creare una rete in grado di potenziare i valori comuni che legano le comunità rivierasche da monte a valle, sotto la guida dei valori UNESCO del programma “Man and Biosphere” (Uomo e Biosfera).

La Discesa del Po non si esaurisce infatti nelle due giornate di eventi: l’esperienza maturata dall’Associazione Persona Ambiente vede azioni che, durante tutto l’anno, animano relazioni collaborative tra comuni, organizzazioni di volontariato, scuole ed enti che consolidano la comunità di pratica fluviale localizzata. In quest’ambito, è stata firmata una recente collaborazione tra l’Associazione e Autorità di bacino, con lo scopo di esportare e condividere il lavoro già profuso da tempo sul territorio con altre realtà analoghe lungo il fiume all’interno delle Riserve della Biosfera UNESCO. Un primo “passaggio di testimone” sarà effettuato già quest’anno, risalendo verso monte, con l’iniziativa “PedalanPo” sabato 21 e domenica 22 settembre. Questa seconda edizione prevede itinerari da percorrere in bicicletta, su tre diverse distanze, per scoprire le bellezze del Po e attraversare la Riserva MAB Collina Po, nel Parco del Po Piemontese. L’unico requisito è l’iscrizione (sul sito pedalanpo.com ) ed essere muniti di bicicletta.

