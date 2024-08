Si è riunita in Sala Consulta di Palazzo Comunale la Cabina di regia del Distretto Urbano del Commercio (Duc). Si è trattato del primo incontro coordinato dall’Assessore Luca Zanacchi: “E’ stato un primo Duc che lascia sensazioni molto positive” ha detto l’interessato. Le basi che ci permetteranno di lavorare in modo proficuo per valorizzare tutto il centro storico e il Distretto sono solide e corroborate dalla volontà di tutti di lavorare bene.

Il mio sincero ringraziamento a Barbara Manfredini che mi ha preceduto nel ruolo di assessore al Commercio e a tutti i membri del tavolo che hanno rinnovato la volontà di lavorare e concorrere all’obbiettivo di rendere il nostro centro storico sempre più attrattivo. Abbiamo ragionato sul rinnovo del patto per la Collaborazione alla gestione e allo sviluppo del Distretto Urbano del Commercio e avviato le attività per l’organizzazione degli eventi per il Natale 2024. A breve ci ritroveremo per la programmazione delle attività e per studiare azioni concrete a sostegno del commercio e del centro storico”.

Presenti oltre al Comune di Cremona gli altri soggetti componenti del Duc, Provincia di Cremona, Camera di Commercio di Cremona, Confcommercio, Confesercenti, Botteghe del Centro, Asvicom, Cna, Confartigianato, Cgil, Cisl, Uil, Federconsumatori e Unione provinciale consumatori. All’ordine del giorno dell’incontro il rinnovo e aggiornamento del Patto di collaborazione alla gestione e allo sviluppo del Distretto urbano del commercio di Cremona Un salotto per Cremona.

L’assessore Zanacchi ha dichiarato di voler realizzare una politica organica di valorizzazione e sviluppo del commercio urbano, con particolare riguardo a quello del centro storico, ma ha anche parlato di come formulare proposte di intervento a favore del settore commercio e dell’attrattività dell’area in coerenza con la configurazione del contesto locale.

Nel corso dell’incontro si è parlato di come incrementare la collaborazione fra le istituzioni locali, le associazioni di categoria e gli operatori commerciali, favorendo il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo e alla promozione del territorio, favorendo l’ottimizzazione delle risorse.

Il documento approntato che sarà successivamente approvato dalla Giunta Comunale vuole essere anche strumento aggiornato per la ricerca e partecipazione a bandi per il reperimento di risorse finanziarie da destinare alla realizzazione delle azioni sul Duc.

Successivamente si è fatto un accenno alla programmazione del Natale 2024, in quanto uno dei motivi del successo delle iniziative è anche quello di partire con il giusto tempo al fine di programmare e gestire azioni di successo. Al tavolo si è parlato anche delle prossime iniziative in programma: lo Sbaracco il 7 e 8 settembre, Eatinero e Le Invasioni Botaniche di autunno.

© Riproduzione riservata