Anche quest’anno la sagra patronale di San Bartolomeo, organizzata dalla Pro Loco di Grumello Cremonese, si è rivelata un bel successo all’insegna della cucina, della musica, dell’allegria e dei ricchi premi della tombolata. Il tempo non ha fatto scherzi: l’allestimento dei tavoli, della pista per il liscio e del palco sono proceduti senza intoppi e le due serate si sono svolte sotto un cielo stellato e temperature decisamente estive, mitigate da una leggera brezza serale.

La prima delle due giornate, sabato 24, giorno in cui la Chiesa celebra San Bartolomeo, non poteva che iniziare con la messa solenne, celebrata in tarda mattinata da don Francesco Pigola (“chiediamogli di darci le sue principali caratteristiche, entusiasmo, schiettezza e umiltà”) nella chiesa parrocchiale a lui dedicata, sul sagrato della quale un madonnaro locale, aveva disegnato l’immagine del martirio del Santo rifacendosi alla pala d’altare della chiesa stessa.

In serata, nell’area verde di Cascina Castello i consiglieri e volontari della Pro Loco, affiancati da alcuni delle altre associazioni del paese, hanno accolto una gran folla di persone, arrivate anche da altri paesi a Cascina Castello per degustare gli gnocchi (al pomodoro, al ragù e al gorgonzola), piatto della tradizione, carne alla griglia, salumi, torte e, novità di questa edizione, le friselle con pomodorini e mozzarella de “Le Bufalizie” dell’azienda Caffi.

Protagonista la musica con l’orchestra Manuel Rodi Live show, che ha dato la possibilità a chi lo desiderava di ballare sulle note di molte canzoni popolari. Anche quest’anno, la Pro Loco non ha dimenticato i più piccoli che si sono potuti divertire nell’area gonfiabili.

Domenica 25, poi, un gruppo di giovani ha organizzato un ricco aperitivo che accompagnasse le persone verso la tombolata, che ha attirato davvero molta gente, di varie età e da più paesi. Grande soddisfazione dei partecipanti per i premi in palio che sono stati distribuiti ai vincitori tra cori e applausi.

Il Consiglio direttivo, guidato da pochi mesi dalla nuova presidente Loredana Costa, esprime molta soddisfazione per l’ottima riuscita di quest’evento e ringrazia tutti coloro che, in vario modo, hanno dato un contributo e tutti quelli che hanno voluto non mancare all’appuntamento.

Allegria, profumi, divertimento, ma anche impegno civile: in entrambe le serate, è infatti continuata la raccolta firme di condivisione del documento, stilato a difesa del territorio e contro il progetto di discarica di rifiuti di acciaieria in località Cava Angiolina, dalla Pro Loco e condiviso dalle associazioni del paese. La raccolta firme continuerà prossimamente nelle frazioni di Grumello e ad Acquanegra: per giorni e orari si invita a consultare le pagine social della Pro Loco.

