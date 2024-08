Proseguono gli incontri con i Comitati di Quartieri promossi dalla vice sindaco con delega ai Quartieri Francesca Romagnoli. Ieri pomeriggio si è tenuto il sesto, in sala Maffi del Cascinetto, con i componenti del Comitato del Quartiere 11 (Cascinetto – Villetta – Concordia) presieduto da Beatrice Baldricchi.

Un incontro “in famiglia” dato che la vice sindaco è stata presidente del Comitato fino allo scorso giugno e dunque molte delle tematiche le erano già note.

Durante l’incontro è stato fatto un aggiornamento rispetto alle questioni rimaste in sospeso e posti sul tappeto alcuni nuovi fronti che si sono aperti quest’estate. Per quanto riguarda la situazione viabilità, sono iniziati in questi giorni alcuni dei lavori richiesti dal Comitato lo scorso anno, come ad esempio il posizionamento di un attraversamento pedonale protetto in via Postumia. Restano ancora aperte alcune questioni riguardanti la viabilità, non solo di quella strada, ma anche di altre zone del quartiere, oltre che gli aspetti legati alla sicurezza e alla illegalità.

I componenti del Comitato hanno illustrato le attività che intendono proporre in quartiere in autunno e nei prossimi mesi.

“È stato un momento emozionante, rivedere gli amici con i quali ho condiviso un percorso fatto di sogni e progetti, ma anche di fatiche e soddisfazioni. Mi sono sentita a casa. È un Comitato che si pone in modo propositivo nell’approccio e nelle proposte, e allo stesso tempo fermo rispetto alle necessità del quartiere. Si tratta di un quartiere con una precisa identità nel quale vi è un forte senso di appartenenza. Il ruolo del Comitato di Quartiere è noto tra i residenti e ad enti/associazioni presenti nella zona con i quali si è cominciato nel 2024 un percorso di conoscenza reciproca e analisi dei fabbisogni” dichiara Francesca Romagnoli.

La richiesta fatta dal Comitato è quella di intensificare il dialogo con i vari settori dell’Amministrazione nell’ottica di migliorare la collaborazione per il benessere dei residenti oltre che quella di programmare un incontro rispetto ad alcune criticità alla presenza degli altri Assessori competenti rispetto alle richieste.

Gli incontri con i Comitati di Quartiere proseguiranno la prossima settimana.

© Riproduzione riservata