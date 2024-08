Brutto incidente domestico a Soresina, dove una bambina si è ustionata accidentalmente con l’acqua bollente, mentre si trovava in casa con i propri familiari. Era il primo pomeriggio, e la famiglia era radunata in casa. La piccola ha notato uno smartphone appoggiato su un mobile, dove era stato messo per ricaricarlo, e ha cercato di impossessarsene. Ma nel farlo, ha urtato il manico di un pentolino, pieno di acqua bollente, che le si è rovesciato addosso.

Grandissimo lo spavento dei familiari, che hanno immediatamente allertato il 118. I soccorritori sono arrivati in brevissimo tempo con ambulanza, auto medica ed elisoccorso. Fortunatamente la bimba, rimasta ustionata al braccio e alla schiena, non è in gravi condizioni: l’elicottero l’ha prontamente trasportata all’ospedale San Carlo Borromeo di Milano, in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Soresina, che hanno verificato la dinamica dei fatti, e appurato che si è trattato di un incidente. LaBos

