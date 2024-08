Paura in via Arenili nella mattinata di venerdì, dove una donna di 32 anni è stata travolta da un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla giovane, prima di trasportarla in pronto soccorso in codice giallo. Secondo quanto da lei stessa raccontato, l’investitore si sarebbe fermato a chiederle se andava tutto bene, e alle sue rassicurazioni si sarebbe poi allontanato. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Cremona, che si sono occupati di ricostruire la dinamica del sinistro.

