È Paolo Sarcone il motociclista che poco prima della mezzanotte di venerdì ha perso la vita in sella alla sua moto sulla Paullese. 42 anni, originario di Foggia, ma residente a Cremona, lavorava all’Acciaieria Arvedi dove sabato mattina avrebbe dovuto presentarsi al lavoro.

Tifosissimo della Juventus, ha spesso frequentato lo Zini in curva per tifare Cremonese, passione che è cresciuta negli ultimi anni. Gli amici lo descrivono come un ragazzo inizialmente introverso, prima di dare confidenza aveva bisogno di conoscere la persona che aveva davanti, ma che poi si rivelava estremamente simpatico e di compagnia.

A Cremona viveva da solo, quest’estate aveva trascorso le vacanze in Calabria. Prima del tragico incidente era con gli amici al Paradise Wine Bar di Costa sant’Abramo.

Tante le persone che questa mattina si sono svegliate incredule alla notizia della sua scomparsa. Moltissimi i messaggi di cordoglio apparsi su Facebook per ricordare Paolo e il tempo felice trascorso assieme.

© Riproduzione riservata