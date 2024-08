Tragico incidente nella notte di venerdì lungo la Paullese, all’altezza del Golf Club, dove un motociclista ha perso la vita in un incidente dai contorni molto incerti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, che hanno cercato di prestare aiuto al giovane. Ma per lui non c’era più nulla da fare. Un mistero, per ora, cosa possa essere accaduto. La moto è finita fuori strada, mentre il corpo è rimasto sull’asfalto. Se si sia trattato di una caduta accidentale o di un urto con qualcosa, ancora non è chiaro. L’incidente si è verificato poco prima dell’una di notte. Intanto il tratto di Paullese interessato dall’incidente è stato chiuso e il traffico deviato.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata