Martedì 3 settembre, tra le ore 9:00 e le 10:00, per conto di AEM Cremona, una ditta specializzata eseguirà un trattamento aereo alla pianta che si trova al Migliaro in fianco alla chiesa, colpita dall’ifantria. Verrà utilizzato un prodotto del tutto naturale, un olio derivante dalla spremitura dei semi dell’albero di Neem che svolge un’azione deterrente e inibitore della crescita degli insetti. Il prodotto è completamente innocuo per persone e per animali.

Per evitare comunque qualsiasi tipo di disagio verranno affissi degli avvisi per i residenti più prossimi alla pianta affinché durante il trattamento tengano chiuse le finestre.

