Un ordine del giorno condiviso sull’accessibilità al cimitero da parte dei disabili: questa la richiesta del consigliere comunale Maria Vittoria Ceraso, che racconta una vicenda segnalatale da un cittadino, che si è ritrovato a non poter entrare al cimitero con il proprio mezzo di trasporto per fare visita a un proprio caro defunto nell’anniversario della sua morte.

La consigliera ricorda, in merito, l’art. 105 del Regolamento Cimiteriale del Comune di Cremona, secondo cui “Il Direttore del Settore competente potrà concedere a persone portatrici di disabilità, munite di idonea documentazione, il permesso per accedere al Civico Cimitero con veicoli privati, limitatamente ai giorni feriali. Nei giorni festivi, sempre che l’afflusso dei visitatori sia tale da poterlo permettere ed il personale addetto alla guida possa assentarsi dall’ufficio, rimane a disposizione la “vettura di cortesia”.

“Nel sito del Comune viene ulteriormente specificato che le persone con gravi difficoltà di deambulazione o affette da gravi malattie non possono accedere al Cimitero di Cremona tutti i giorni ma con l’automobile, in determinate fasce orarie, solo una volta alla settimana (esclusi i giorni festivi) e con la bicicletta/il ciclomotore due volte alla settimana (esclusi i giorni festivi)” continua Ceraso. “Chi è già in possesso del contrassegno per disabili non deve chiedere il permesso.

Se è pur vero che nel sito stesso è specificato che all’ingresso del Cimitero è a disposizione un veicolo di cortesia a chiunque ne faccia richiesta tale disponibilità non sempre è garantita o può soddisfare eventuali contemporanee molteplici richieste.

Succede così che se l’anniversario del proprio defunto ricorre in un giorno festivo, come nel caso che mi è stato segnalato, l’invalido non è libero di recarsi con il proprio mezzo a fargli visita risultando discriminato rispetto ai cittadini normodotati”.

“Subire un’ingiustizia fa più male di essere un mutilato in servizio” ha scritto il cittadino alla consigliera. “Oggi primo settembre è per me un triste anniversario perché tornato dall’Iraq nel 2004 si è spenta la mia piccola di soli due mesi ed ora il dolore è più forte nel non poter accedere in auto al cimitero essendo domenica in quanto vietato ai disabili accedere con i propri mezzi”.

“Ho deciso di condividere pubblicamente questa segnalazione perché credo che meriti l’attenzione del Sindaco, della Giunta, in particolare degli Assessori Carletti e Della Giovanna, e dell’intero Consiglio Comunale affinché si possa aprire un confronto ed una riflessione sull’opportunità di modificare l’art. 105 del Regolamento Cimiteriale che disciplina la Circolazione dei veicoli nel Cimitero, che era stato modificato con la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 15/12/2010 approvata all’unanimità, tenuto conto del fatto che la prevista disponibilità della vettura di cortesia non si è rivelata idonea a soddisfare l’esigenza di garantire ai disabili l’accesso al cimitero ogni qual volta lo desiderino, compresi i giorni festivi” conclude Ceraso.

“Sul tema chiedo pertanto la disponibilità dei gruppi consigliari a condividere un ordine del giorno per individuare soluzioni e modalità di accesso al cimitero coinvolgendo anche le associazioni di persone con disabilità e associazioni di volontariato che prestano assistenza agli stessi.

Segnalo in particolare come ad esempio il regolamento cimiteriale del Comune di Milano preveda l’accesso libero per i disabili con mezzi propri per tutti i giorni della settimana” conclude Ceraso.

