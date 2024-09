In serata è arrivato l’annuncio da parte di Vittore Soldo segretario provinciale del PD che non è stato raggiunto alcun accordo per una lista unitaria tra centrodestra e centrosinistra per le elezioni del presidente della Provincia di Cremona che si terranno il 29 di settembre.

“Nella giornata di ieri si è chiusa l’interlocuzione tra partiti di centrosinistra e di centrodestra in merito alla possibilità di trovare una sintesi per la formulazione di una candidatura unitaria alla Presidenza della Provincia e al consiglio provinciale – scrive Soldo -. Fatte le reciproche consultazioni, ieri è stato condiviso che non sussistono le condizioni per arrivare a un accordo per una proposta amministrativa comune e condivisa al governo della Provincia di Cremona”.

Nonostante ciò, le parti continuano a riconoscere l’importanza del dialogo e della collaborazione su temi di interesse comune: “Sebbene il tentativo di trovare una candidatura unitaria non abbia avuto esito positivo in questa circostanza, permane l’auspicio che lo aveva motivato: che si possa avviare una nuova fase dialettica e di confronto, basata sul reciproco rispetto delle istanze e sul riconoscimento della legittimità delle rispettive scelte politiche, immaginando che su partite territoriali sulle quali si è d’accordo, si possa lavorare senza il condizionamento degli steccati ideologici e partitici, ma dando priorità alle questioni strategiche per il futuro della nostra Provincia”.

