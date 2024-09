È stato uno dei ristoranti storici più importanti e rinomati del territorio: stiamo parlando della Croce Bianca di Castelvetro Piacentino, in pieno centro del paese. Un locale uno volta il cui cibo toscano attirava in paese centinaia di persone a sera, non solo da Cremona ma dal tutto il nord Italia.

Da anni il ristorante è chiuso e lo stabile abbandonato ma oggi proprio quello stabile è in vendita. Completamente da ristrutturare, si presta a più soluzioni come il residenziale puro oppure residenziale più commerciale dato che al piano terra dello stesso era già presente il ristorante in questione.

L’immobile ha una metratura totale intorno ai 700 mq ai quali va aggiunto un ampio cortile interno di circa 180 mq, un terrazzo di 60 mq e locali tecnici ed accessori. Costo per questo pezzo di storia? 110 mila euro. Fb

