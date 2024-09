Sono 246 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona in questa settimana. Le possibilità spaziano in molteplici settori: da quello impiegatizio e commerciale a quello sanitario, dal settore meccanico a quello di gestione magazzino. Le offerte sono reperibili al seguente link: https://www.provincia.cremona.it/cpi/.

Disponibili anche “Le Altre Opportunità” ossia le offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego, ma pubblicizzate sul loro sito.

© Riproduzione riservata