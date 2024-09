Paura questa mattina attorno alle 10 in piazza Cadorna a Cremona: in un incidente sono rimaste coinvolte un’automobile e una moto. Nello scontro, che ha rallentato la circolazione, sono rimasti feriti un uomo di 62 anni e una donna di 72. Nessuno dei due fortunatamente risulta in grave condizioni. Sul posto la Polizia Locale di Cremona e i sanitari del 118 che hanno prestato immediato soccorso alle due persone.

