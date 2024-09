In occasione di Cremona Musica International Exhibitions & Festival 2024, l’Impresa Culturale Creativa Le Dimore del Quartetto organizza una Tavola Rotonda intitolata “The Future of Chamber Music: Innovation and Interconnections”, che si terrà il 29 settembre 2024 dalle 11 alle 12. Un’opportunità per discutere sulle principali sfide e opportunità nella musica da camera, promuovendo un dialogo costruttivo tra i leader del settore. La Tavola Rotonda si svolgerà all’interno della Media Lounge di Cremona Musica, uno degli spazi dedicati agli incontri di alto profilo durante il festival. Con un focus sulla musica da camera, l’evento è concepito come un momento cruciale per il confronto tra i principali attori della filiera musicale, con l’obiettivo di esplorare nuove direzioni e favorire la crescita di una rete interconnessa ed efficace.

Con una durata di un’ora, la Tavola Rotonda vedrà la partecipazione di un panel diversificato e autorevole, per condividere best practice, elaborare idee innovative e creare sinergie intersettoriali, fondamentali per la valorizzazione dell’intera filiera dalla liuteria al pubblico. Le tematiche che verranno affrontate durante l’incontro, dalla necessità di innovare, passando per la sostenibilità economica della filiera e modelli di business attraverso l’esplorazione di collaborazioni intersettoriali come ad esempio l’accesso a strumenti di qualità per i musicisti o la progettazione europea, saranno spunti preziosi per aprire nuovi orizzonti. Il panel è composto da figure di spicco che rappresentano diverse realtà con cui Le Dimore del Quartetto collabora regolarmente. Tra gli ospiti confermati oltre al Maestro Roberto Prosseda, Coordinatore Artistico di Cremona Musica e Francesca Moncada, Presidente de Le Dimore del Quartetto e del Comitato Amur interverranno Anna Calabro, Presidente della fondazione Perugia Musica Classica; Gianluigi Chiodaroli, Presidente e Amministratore Delegato Itsright; Enrica Ciccarelli Mormone, Pianista, Presidente e Direttore Artistico della Fondazione La Società per Concerti di Milano; Edmondo Filippini, Fondatore, Presidente e Direttore Artistico di Da Vinci Publishing; Giorgio Grisales, Maestro Liutaio e Presidente del Consorzio Liutai di Cremona; Filippo Michelangeli, Presidente Michelangeli Editore Milano e Direttore di Amadeus Magazine e Suonare News; Alessandro Tantardini, Presidente Fondazione Walter Stauffer. L’obiettivo è quello di generare idee innovative e soluzioni condivise per affrontare la fisiologica trasformazione del settore, promuovendo la crescita e la valorizzazione della musica da camera. La Tavola Rotonda rappresenta uno spazio di riflessione già aperto dall’impresa creativa, un tassello per consolidare collaborazioni in vista dell’anniversario decennale di questa organizzazione che negli ultimi anni ha saputo contribuire fortemente alla costruzione di una solida rete europea. Cremona Musica International Exhibitions & Festival 2024 si conferma ancora una volta come l’evento di riferimento per il mondo della musica classica e degli strumenti di alta qualità.

© Riproduzione riservata