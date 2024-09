Regione Lombardia ha emesso un’allerta arancione per rischio di temporali forti sulla nostra zona dalla mezzanotte del 5 settembre e sino a prossimo aggiornamento. A renderlo noto, è il Comune di Cremona, che ha già attivato tutte le misure precauzionali, preallertando Polizia Locale, Aem e Padania Acque, in modo che siano pronti in caso di necessità.

Il progressivo approfondimento della perturbazione sulla Penisola Iberica determinerà nel corso della giornata di oggi, mercoledì 4 settembre, un flusso meridionale umido ed instabile anche sulla Lombardia. Rovesci e temporali sparsi saranno possibili su tutta la regione, con maggiore probabilità di fenomeni localmente intensi sui settori meridionali e sulla fascia pedemontana e sulle prime Prealpi. In serata sono attese attese nuove precipitazioni, più diffuse, su Prealpi e sull’alta pianura occidentali.

Dalla notte e per tutta la giornata di domani, giovedì 5 settembre, sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, con accumuli moderati o forti sulle prime Prealpi, sulla fascia pedemontana e, più localizzati, sulla pianura meridionale. I settori maggiormente interessati saranno quelli di Nordovest e i fenomeni più intensi sono attesi tra la notte ed il tardo pomeriggio.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia rivaluterà la situazione ed i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata giovedì 5 settembre per l’aggiornamento dei codici colore di allerta. “I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti, nonché ad evitare spostamenti con i propri mezzi se non strettamente necessari” raccomanda il Comune. Gli addetti della Protezione Civile comunale tengono monitorato in modo costante l’evolversi della situazione.

