Sangiuliano al Tg1 di Chiocci: “Nessun reato, vicenda privata: mi scuso con persone coinvolte”

(Adnkronos) –

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano questa sera al Tg1 di Gian Marco Chiocci per spiegare il caso Boccia. L’intervista, circa 15 minuti, sarà anticipata durante l’edizione delle 20 e, a quanto apprende l’Adnkronos, andrà in onda integralmente subito dopo il telegiornale. Sangiuliano parlerà a 360 gradi, confermerà pubblicamente quanto già detto alla premier Giorgia Meloni ieri in un confronto riservato a Palazzo Chigi.

Confermerà che il ministero non ha pagato alcunché per i viaggi e alloggi per l’imprenditrice campana la quale non è entrata in possesso di alcun documento sulla sicurezza del prossimo G7 della Cultura. Non si rilevano reati ma solo questioni private. E in merito il ministro, dicono molto emozionato, porgerà le sue scuse alle persone a lui vicine coinvolte, loro malgrado, in questa storia.