Anche la liuteria si appresta a vivere la propria Olimpiade: a Cremona, al Museo del Violino, dal 6 settembre al 13 ottobre, 315 Maestri, da 37 Paesi, si confronteranno nel XVII Concorso Triennale Internazionale degli Strumenti ad Arco “Antonio Stradivari”. Ben 401 gli strumenti in gara, divisi nelle categorie violino, viola, violoncello e contrabbasso.

Il regolamento ricalca, aggiornandoli, gli schemi di una gara estranea a tentazioni commerciali sia per conservare un’identità forte e significativa sia per riuscire a gratificare nel miglior modo possibile l’abilità dei concorrenti. Per partecipare occorre, infatti, rispettare un rigoroso disciplinare: sono, infatti, ammessi, solo gli strumenti nuovi, realizzati dopo il 2021 e coerenti alla tradizionale liuteria classica.

Confermando una formula perfezionata durante le precedenti edizioni, qualità artigianale e resa acustica sono armonicamente ponderate, cosi da porre a confronto e mettere degnamente in risalto quanto di meglio nel mondo esprime la liuteria contemporanea. Proprio a questo fine è stata formata una Giuria d’eccezione, coordinata da Paolo Bodini, presidente e ideatore del network friends of Stradivari, e composta dai musicisti Fabrizio von Arx, Daniel Rubenstein, Alberto Salomon, Dan Sloutskovski e Mirella Vedeva Ruaux e dai liutai Ulrich Hinsberger, Massimo Negroni, Benjamin Ruth, Elisa Scrollavezza e Gao Tong Tong. Tra le principali novità del regolamento l’aumento dei premi per i primi tre classificati di ogni sezione e la possibilità di utilizzare materiali tecnologici o compositi per tastiera, bottone, cordiera e puntale.

Basi logistiche della manifestazione saranno l’Auditorium Giovanni Arvedi, sede delle prove acustiche preliminari e finale (domenica 22 settembre, aperta al pubblico) e il padiglione Andrea Amati del Museo del Violino, dove gli strumenti saranno esposti dal 26 settembre al 13 ottobre. I vincitori, invece, saranno proclamati, mercoledì 25 settembre, nel corso della serata di gala al Teatro Ponchielli, dove gli interpreti in Giuria si esibiranno suonando gli strumenti migliori.

Quelli premiati con medaglia d’oro, perché avranno saputo coniugare l’eccellenza acustica ad un’elevata qualità artigianale, saranno acquistati dalla Fondazione Stradivari ed entreranno nella Collezione Permanente di liuteria contemporanea. Proposta accanto alle opere di Amati, Stradivari, Guarneri, sia offre una testimonianza del lavoro dei migliori costruttori dal secondo Novecento a oggi, sia rappresenta un momento importantissimo di riflessione sul significato, il valore culturale e la perenne attualità del lavoro degli artigiani.

Nel mese di settembre anche le audizioni domenicali, in Auditorium Giovanni Arvedi, saranno una celebrazione della liuteria contemporanea che, caratterizzata da costante ricerca dell’eccellenza estetica e sonora, affonda le proprie radici nell’opera dei maestri della liuteria classica cremonese. Così ai capolavori di Antonio Stradivari si affiancheranno tre violini vincitori di precedenti edizioni del Concorso, opera di Nicolas Bonet (2018), Ulrich Hinsberger (2012) e Marko Pennanen (2009).

Per quanto, infatti, il manufatto moderno resti, infatti, debitore rispetto ai capolavori classici gli strumenti in gara e la ampia varietà di soluzioni tecniche e formali testimoniano come ogni Maestro sappia rileggere la lezione degli autori di scuola classica e la assimili attraverso la propria personalità. Proprio per questo il Concorso Triennale è dimostrazione forte e significativa che la liuteria del ventunesimo secolo non si risolve in semplice manierismo ma vive una stagione storica assai fruttuosa, dove ogni costruzione, ancorché parta da un archetipo, esprime innegabili caratteri di modernità ed innovazione.

