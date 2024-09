Gli appassionati del vero made in Italy, garantito dagli agricoltori del territorio, hanno un appuntamento da sottolineare sul calendario: sono attesi domenica 8 settembre a Cremona, in piazza Stradivari, per l’uscita mensile del Mercato di Campagna Amica.

Temi principali della giornata sotto i gazebo gialli, con gli agricoltori della Coldiretti, saranno “La spesa di settembre” e “Conserve e confetture: i segreti degli agricoltori”. “La spesa di settembre saluta l’estate e apre le porte all’inizio dell’autunno” – sottolinea Coldiretti Cremona –. “Se pesche, fichi, meloni e le ultime angurie continuano ad accompagnarci presso il mercato con i loro colori e sentori tipicamente estivi, sui banchi degli agricoltori inizia ad arrivare l’uva: bianca o nera, grazie alle sue proprietà antiossidanti rappresenta un vero toccasana per le nostre cellule e per la nostra pelle. Ricca di potassio, zuccheri e vitamine, è il nostro elisir di lunga vita”. Tra i frutti di stagione, arrivano anche le mele, ideali per contrastare lo stress e la stanchezza dovuti al cambio di stagione, grazie all’apporto di vitamina B1 e B2. Adatte a grandi e piccoli, sono molto utilizzate in cucina, sia crude che cotte. Arricchiscono la spesa anche sedano, melanzane, pomodori e zucchine. E poi c’è il radicchio, altra golosa “anteprima” di stagione.

Ma non di sola ortofrutta si alimenterà il “settembre in tavola” proposto dagli agricoltori della Coldiretti. Domenica al mercato in piazza Stradivari a Cremona ci saranno tutti gli ingredienti per un “settembre contadino” all’insegna della qualità, del gusto e dei sapori. Spazio allora ai formaggi (vaccini e di capra), a miele e confetture, al pane e prodotti da forno, ai salumi tipici. E poi prodotti a base di lumaca, aceto di miele, dolci, vino.

“Con l’arrivo del mese di settembre, nelle case ci si mette anche a lavoro, tra pentole e vasetti, nella preparazione di conserve e confetture fatte in casa” – spiega Coldiretti Cremona – “per garantirsi un’alimentazione genuina e naturale, 100% made in Italy e ridurre gli sprechi. Domenica sottolineeremo il valore di questa ‘tradizione familiare in cucina’, svelando qualche ricetta, dando qualche consiglio sugli abbinamenti più golosi e proponendo la degustazione gratuita di crostata preparata con le confetture contadine”.

E poi ci saranno i colori. Quelli dei fiori di stagione e delle piante aromatiche, portati personalmente dai floricoltori del territorio, pronti a impreziosire e profumare la piazza. Tra i fiori che ritroviamo nel mese di settembre presso il mercato sono attesi i primi ciclamini, colorati e delicati, con il “tutor del giardino” pronto a dare i migliori consigli per prendersene cura una volta acquistati e portati a casa.

Un invito speciale è rivolto ai bambini. Per loro, domenica in piazza Stradivari, ci saranno giochi e sorprese. A partire dai “giochi di una volta”, realizzati in legno dall’agricoltore, con la possibilità di sfidarsi intorno al “calcetto dei nostri nonni”. Nella zona bimbi i più piccoli potranno divertirsi scoprendo nel contempo tutto il buono e il bello che nascono dalla campagna e dalle aziende agricole.

Una visita al mercato sarà anche occasione per continuare a sostenere, con una firma, la proposta di legge europea di iniziativa popolare sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola. L’iniziativa lanciata da Coldiretti, con obiettivo un milione di firme, vuole dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, estendendo l’obbligo dell’indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Ue. “È necessario anche lo stop all’importazione di cibo trattato con sostanze e metodi vietati in Europa” – sottolinea Coldiretti Cremona – “come il grano canadese fatto seccare in preraccolta col glifosato, affermando il rispetto del principio di reciprocità: gli obblighi che vengono imposti ai produttori italiani devono valere anche per chi vuole vendere nel mercato europeo”.

Il mercato in piazza Stradivari prenderà avvio dalle ore 9. In caso di maltempo nel pomeriggio, potrebbe essere anticipato l’orario di chiusura.

