La Uil Scuola Lombardia mantiene la sua posizione di dissenso sul nuovo contratto per i funzionari EQ-DSGA (Elevata Qualificazione – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi). In un comunicato ufficiale, il Segretario Generale della Uil Scuola Rua Lombardia, Abele Parente, ha informato l’Ufficio Scolastico Regionale delle criticità che emergono dal nuovo contratto di lavoro per il periodo 2019-2021.

Secondo Parente, il contratto presenta diverse difformità rispetto ai riferimenti normativi. Tra le principali problematiche segnalate, vi è l’utilizzo di norme superate, alcune delle quali abrogate dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Un altro punto critico riguarda la durata del periodo di prova, fissato erroneamente in 4 mesi anziché in 6, come previsto dalle norme attuali.

Parente ha anche sollevato dubbi sulle conseguenze che potrebbero derivare dalle operazioni di mobilità del 2025/2026. Secondo il nuovo contratto, i funzionari EQ-DSGA sarebbero obbligati a presentare domanda di mobilità per la scelta della sede definitiva, una disposizione che contrasta con il provvedimento di individuazione, il quale prevede una durata triennale per l’incarico.

“Se ciò dovesse trovare fondamento – afferma Parente – si determinerebbero ulteriori cambi di guardia all’interno delle istituzioni scolastiche senza garantire i principi del buon andamento della Pubblica Amministrazione”.

Il Segretario ha ribadito la convinzione della Uil Scuola nel non sottoscrivere il CCNL 2019/2021, sottolineando che queste misure potrebbero portare alla regressione di alcuni istituti fondamentali del diritto, come equità e giustizia sociale.

“Il tutto viene demandato sulle spalle dei singoli Dirigenti Scolastici, chiamati a sottoscrivere sotto la propria responsabilità atti e provvedimenti parzialmente difformi ma necessari per far funzionare la cosa pubblica scolastica. Auspichiamo che si possa in tempi celeri giungere ad una conclusione”, conclude Parente.

