nuovo presidente di sezione

Domani, venerdì 6 settembre, in tribunale a Cremona si insedierà il magistrato cremonese Guido Taramelli, 58 anni, proveniente dalla Corte d’appello di Brescia dove per 8 anni è stato consigliere della prima sezione penale. Sarà il nuovo presidente di sezione, posto lasciato vacante da più di un anno dal giudice Maria Stella Leone, andata in pensione. Un ruolo che fino ad oggi è stato ricoperto ad interim dal giudice Francesco Beraglia.

La carriera di Taramelli è cominciata in Sicilia nel 1999 a Nicosia, dove ha svolto le funzioni di gip. E’ stato anche applicato alla Corte d’Appello di Caltanissetta. Nel 2005 è passato al nord al tribunale di Verona e poi nel 2016 in Corte d’Appello a Brescia dove era attualmente consigliere della prima sezione penale.

S.P.

