Disagi sulle linee ferroviarie del territorio per il maltempo. Per colpa dei nubifragi che hanno colpito il milanese e il bresciano, molti treni (anche dei pendolari) delle linee del nostro territorio hanno subito ritardi e cancellazioni. La cancellazione sulla linea bresciana sarebbe dovuta alla caduta di alcuni alberi sui binari a Robecco. Il nubifragio che ha colpito Milano e hinterland ha mandato in tilt la linea ferroviaria: anche in questo caso i pendolari hanno dovuto fare i conti con ritardi oltre 2 ore.

