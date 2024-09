Saranno celebrati sabato alle 10 nella chiesa di San Luca a Cremona i funerali di Paolo Sarcone, il 42enne residente a Cremona morto nella notte tra venerdì e sabato sulla Castelleonese, all’altezza di San Predengo, all’incrocio con la strada che porta al Golf Club.

Quella tragica notte, Paolo, in sella al suo scooter, stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata al locale Paradise di Costa Sant’Abramo, quando improvvisamente è finito fuori strada. Il corpo è rimasto sull’asfalto, mentre il suo scooter è volato via per un centinaio di metri, finendo nella scarpata.

Da subito è stato escluso il coinvolgimento di un’auto pirata. Certo è che il 42enne è stato investito dall’automobilista di 41 anni che viaggiava nella direzione opposta. Il conducente non si è accorto della presenza del corpo sull’asfalto. Non si muoveva ed era buio. Non l’ha visto.

Come atto dovuto, l’automobilista è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale per permettere alle parti di partecipare all’esame autoptico che è stato effettuato martedì dal medico legale Silvia Visonà e dalla tossicologa Claudia Vignali, gli esperti dell’Università di Pavia nominati dal pm Davide Rocco.

